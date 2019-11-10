Россиян защитят от назойливых звонков роботов-коллекторов

Минюст РФ разрабатывает федеральный закон «О взыскании», который по задумке властей должен защитить россиян от назойливых звонков роботов-коллекторов.

Согласно документу, звонки, совершенные роботами, будут приравнены к взаимодействию должников с сотрудниками банков или коллекторами, под которым подразумеваются личные встречи и звонки по телефону. Нововведения позволят должникам ограничить количество звонков от роботов-коллекторов. В настоящее время ограничения распространяются только на представителей коллекторского агентства или кредитора.

В законе пропишут понятия «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор», сообщает РБК со ссылкой на документ. К ним будут относиться инструменты для отправки голосовых сообщений, а также системы генерации речи и поддержания произвольных сценариев разговоров.

Сейчас должник сможет запретить взыскателю контактировать с ним в рабочие дни с 22:00 до 8:00, а также в выходные с 20:00 до 9:00. Кроме того, по желанию должника взыскатель может звонить не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц.

Как отмечают эксперты, нововведения позволят покончить со злоупотреблениями со стороны взыскателей, которые зачастую назойливо звонят должникам, оказывая таким образом давление на них.

В Минюсте подтвердили, что работа над законопроектом ведется, но от комментариев отказались. По словам источников РБК, проект находится на стадии обсуждения с представителями бизнеса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.11.19

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