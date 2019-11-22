Россияне тратят по погашение кредитов более 50% ежемесячных доходов

Половина российских заемщиков в 2019 году тратила на погашение кредитов более 50% ежемесячных доходов. Такие данные приводит Минэкономразвития. По оценке министерства, в прошлом году в этой группе было 42% заемщиков. Об этом говорится в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, разработанном Минэкономики.

По данным ведомства, половина российских заемщиков имеет показатель долговой нагрузки (ПНД) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода, сообщает РБК. При этом в документе отсутствует информация о количестве россиян с ПНД выше 50% в абсолютном выражении и о том, как приводились расчеты.

Минэкономики планирует радикально снизить эту долю в предстоящие пять лет. Так, в 2020 году доля заемщиков с ПНД выше 50% должна сократиться до 40%, а в 2023-2024 годах – до 10%. В документы не указаны меры, за счет которых доля закредитованных граждан снизится. В то же время среди планов Минэкономразвития значится принятие поправок в законодательство, дающих БанкуРоссии возможность вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых кредитов. Ожидается, что изменения будут внесены до 1 июля 2020 года.

Ранее министр экономики РФ Максим Орешкин отмечал, что рост потребительского кредитования привести к массовым неплатежам в 2021 году. В апреле населению РФ было выдано почти 450 млрд рублей кредитов наличными – рекордный показатель с 2012 года. Центробанк ранее сообщал, что почти 40 млн жителей России имеют хотя бы один кредит в банке – это 54% работающего населения страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.19

Банки стимулируют россиян к сдаче биометрических данных. / Экс-начальник тюменской полиции Алтынов помещен в камеру до суда. / Тюменская облдума утвердила субсидии Зауралью. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»