Банки хотят получать декларации о теневых доходах россиян

Российские банки обсуждают с ЦБ возможность получения от клиентов добровольных деклараций, в которых будут указаны не только официальные доходы, но и прочие заработки, не подтвержденные справками и документами с места работы. Так кредитные организации смогут лучше оценить долговую нагрузку россиян. Центробанк опасается, что такие сведения будет сложно проверить.

С 1 октября банки в России обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки «ПДН» при выдаче необеспеченных кредитов свыше 10 тысяч рублей Чем выше долговая нагрузка клиента, тем больше затрат на капитал несет банк-кредитор. ЦБ РФ считает, что это снизит интерес банков к выдаче необеспеченных ссуд слишком закредитованным заемщикам и «охладит» сегмент потребкредитования.

В то же время неформальная занятость в России, по данным Росстата, уже приблизилась к рекорду кризисного 2016 года, передает РБК. По оценке Института общественных наук РАНХиГС, по итогам второго квартала 2019 года в теневом секторе трудился каждый пятый россиянин, а 72,9% граждан приветствуют выплату зарплаты «в конверте».

Идея с подачей добровольной декларации заключается в том, что клиент сам сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени. Впрочем, окончательный механизм самодекларирования еще не утвержден. Обсуждается только сама возможность подачи декларации, а не способ ее проверки.

Вызывает сомнения готовность клиентов регулярно передавать в банк данные по своим дополнительным доходам, говорят юристы. Это пригодится разве что для получения более крупного кредита. К тому же есть еще одно возможное опасение граждан – передача информации налоговикам. «Люди прагматичные, финансово и юридически подкованные опасаются, что если они указывают банку информацию о своих реальных располагаемых и дополнительных, сверх официальной заработной платы, доходах, то налоговые органы смогут выставить им требование оплатить налоги на незадекларированные доходы», – указывают эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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