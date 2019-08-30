«Почти как в кризисные времена»: просрочка по кредитам жителей России выросла вдвое

Уровень возникновения просрочки по кредитам россиян за год вырос вдвое и составил 1,6-1,7%. Такой показатель практически совпадает с соответствующими цифрами предкризисного периода в 2014 году. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», данные которого приводит РИА «Новости».

Исследователи констатировали «рост ранних индикаторов просроченной задолженности» в России в настоящее время. «Так, если летом – в начале осени 2018 года по всей системе отмечался минимальный уровень возникновения просроченной задолженности более 30 дней в 0,8-1%, то с конца осени отмечается устойчивый рост этого показателя, который к настоящему времени увеличился практически вдвое – до 1,6-1,7%», – отмечается в документе.

При этом, как указывается в исследовании, для отдельных категорий заемщиков с прошлой осени отмечаются еще более высокие показатели возникновения ранней просрочки – 3-4%. Речь идет, в первую очередь, о тех людях, которые предпочли воспользоваться кредитными картами.

По мнению исследователей, отечественная банковская система может столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт, чтобы снизить волну дефолтов по существующим кредитам и объемов выдачи новых кредитов.

Напомним, в июне Банк России сообщил о введении дополнительных мер ограничения долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании. С 1 октября банки должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки физических лиц и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня полной долговой нагрузки и полной стоимости кредита.

Ранее ЦБ сообщал, что уровень закредитованности россиян приблизился к историческому пику 2014 года. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что значительный рост потребительского кредитования, не соответствующий росту номинальных доходов населения, грозит российской экономике вхождением в рецессию – если не предпринимать никаких действий, спад может наступить в 2021 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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