В правительстве ожидают дальнейшего падения доходов россиян

Минфин России прогнозирует дальнейшее падение реальных доходов россиян в 2019 году. Одна из причин – необходимость платежей по кредитам, следует из материалов министерства к проекту бюджета на 2020-2022 гг., который правительство внесло в Госдуму.

В документе отмечается, что по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы ожидается на уровне 1,5%. Однако, несмотря на это, динамика реальных располагаемых доходов населения «остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредит», сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу Министерства финансов, рост реальных располагаемых доходов населения по итогам текущего года составит 0,1% – такой показатель был зафиксирован и в 2018 году.

Ранее Банк России сообщил, что уровень закредитованности населения России приблизился к историческому пику 2014 года. В рамках Петербургского экономического форума в июне министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что существенный рост потребительского кредитования, не соответствующий росту номинальных доходов населения, несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию – если не предпринимать никаких действий, рецессия может наступить в 2021 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.19

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