Аналитики назвали самые любимые сладости россиян

Аналитики выяснили, какие сладости предпочитают жители России. Самым популярным продуктом оказался вовсе не шоколад.

По информации оператора фискальных данных «Такском», чаще всего в магазинах россияне покупают из сладкого печенье, пряники и вафли. По сравнению с прошлым годом продажи этих видов кондитерских изделий выросли на 4%, передает RT. Средняя цена печенья в России составляет 150 рублей за килограмм.

На втором месте по популярности – шоколадные изделия. Продажи конфет, шоколадных плиток и батончиков выросли на 3%. В среднем килограмм сладостей с шоколадом стоит 595 рублей за килограмм.

На третьем месте – сахарные изделия – карамель, зефир, пастила. Четвертую строчку занимает шоколадная паста. На пятой позиции – торты и пирожные.

Аналитики использовали информацию, полученную на основе обработки фискальных данных с касс, всего было проанализировано 14,5 млрд кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что кондитерские изделия занимают третье место среди самых похищаемых товаров в российских магазинах. Кроме того, самыми популярными среди магазинных воров стали сыры и колбасные изделия, кофе, пиво и другой алкоголь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.19

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