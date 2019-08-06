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Вторник, 6 августа 2019, 09:24 мск

Новости Экономика

Аналитики назвали самые любимые сладости россиян

Аналитики выяснили, какие сладости предпочитают жители России. Самым популярным продуктом оказался вовсе не шоколад.

По информации оператора фискальных данных «Такском», чаще всего в магазинах россияне покупают из сладкого печенье, пряники и вафли. По сравнению с прошлым годом продажи этих видов кондитерских изделий выросли на 4%, передает RT. Средняя цена печенья в России составляет 150 рублей за килограмм.

На втором месте по популярности – шоколадные изделия. Продажи конфет, шоколадных плиток и батончиков выросли на 3%. В среднем килограмм сладостей с шоколадом стоит 595 рублей за килограмм.

На третьем месте – сахарные изделия – карамель, зефир, пастила. Четвертую строчку занимает шоколадная паста. На пятой позиции – торты и пирожные.

Аналитики использовали информацию, полученную на основе обработки фискальных данных с касс, всего было проанализировано 14,5 млрд кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что кондитерские изделия занимают третье место среди самых похищаемых товаров в российских магазинах. Кроме того, самыми популярными среди магазинных воров стали сыры и колбасные изделия, кофе, пиво и другой алкоголь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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