Эксперты назвали самые похищаемые в российских магазинах товары

Эксперты выяснили, какие товары чаще всего привлекают магазинных воров (шоплифтеров). Соответствующие подсчеты сделали разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab – BIT.

В 2019 году самыми популярными среди магазинных воров стали сыры и колбасные изделия, кофе, конфеты и кондитерские изделия, пиво и другой алкоголь, а также морепродукты. Из косметических товаров внимание шоплифтеров чаще всего привлекают тушь и лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос и тени для век, сообщает РБК со ссылкой на данные BIT.

По словам директора службы контроля красноярской торговой сети Владимира Талантова, на первом месте по кражам алкоголь, затем – шоколад, бритвенные станки и кассеты к ним. Кроме того, нередки попытки украсть кофе и кондитерские изделия в упаковке.

Среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство – женщины (78%), а в продуктовых – мужчины (77%). Типичный магазинный вор в России – мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий постоянного дохода и уже совершавший правонарушения. Средняя сумма кражи составила около 1 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.07.19

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