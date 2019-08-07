Российские таможенники начнут искать санкционку с вертолетов

Федеральная таможенная служба (ФТС) России вводит в практику ежемесячный облет границы на вертолетах. Предполагается, что это поможет выявлять попытки провоза санкционной продукции, заявил заместитель начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Рустам Якубов.

«Сейчас в практику вводим ежемесячный облет границы на вертолетах с фиксацией мест дислокации, возможных путей и дорог. Вертолетов в ФТС России много, но в основном они используются спецподразделениями по иным направлениям деятельности. Теперь используем и для выявления фактов ввоза санкционной продукции», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Якубова, для выявления фактов контрабанды товаров с 2017 года ФТС прибегает к помощи беспилотной авиации Росгвардии. «Это позволило выявлять случаи появления новых объездных дорог, по которым ввозится санкционная продукция. Иногда новые дороги появляются буквально за два дня: сегодня беспилотник пролетал – не было ничего, а через сутки на этом месте уже новая дорога», – отметил Якубов, добавив, что вертолет способен облететь в разы большую территорию, чем беспилотник.

Как писал «Новый День», за пять лет с момента введения продуктового эмбарго в России было уничтожено более 21 тысячи тонн санкционных товаров, ввезенных нелегально. Порядка 96% запрещенных продуктов выявили на российско-белорусском участке границы, остальное – на российско-казахстанском участке. Чаще всего контрабандисты используют для обхода объездные и проселочные дороги. Кроме того, они прячут санкционный товар в разрешенные продукты. Например, яблоки и персики подкладывают в капусту, рыбу под зерновой кофе, шпик в муку.

Также для провоза санкционики поставщики используют подложные документы. В бумагах значится одна страна-производитель, а на ящиках стоит маркировка другого государства.

Продэмбарго было введено российскими властями в августе 2014 года в качестве ответной меры на санкции ряда стран Запада в отношении экономики России. В частности, в РФ запрещено ввозить продукты из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Позже список был дополнен Албанией, Лихтенштейном, Исландией, Черногорией и Украиной.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.08.19

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