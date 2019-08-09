Из российских аптек исчезают дешевые лекарства

Аптеки стали меньше продавать лекарств, находящихся в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей. Падение продаж недорогих медикаментов зафиксировано впервые за три года. При этом реализация препаратов стоимостью выше 500 рублей выросла на 8%. По словам экспертов, дешевые лекарства постепенно вымываются из ассортимента аптек, потому что их невыгодно продавать.

По данным DSM Group, в первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств. При этом продажи препаратов в ценовой категории от 150 до 500 руб. упали на 3,3%, с 750,9 тыс. до 726,4 тыс. упаковок, от 50 до 150 руб.– на 3%, с 600,9 тыс. до 582,7 тыс. упаковок, до 50 руб. – на 7,1%, с 1,1 млн до 977,1 тыс. упаковок, пишет «Коммерсант».

Доля дешевых лекарств остается по-прежнему высокой в натуральном выражении. Однако в денежном выражении 43% всех продаж составляют именно дорогие медикаменты. Аналитики считают, что ближайшие годы структура продаж аптек и в натуральном выражении будет меняться в пользу дорогих препаратов.

Представители аптечных сетей утверждают, что часть дешевых лекарств переходит в более высокий ценовой сегмент из-за инфляции. Кроме того, производители не хотят выпускать недорогие препараты, особенно если они входят в перечень жизненно важных, так как цены на них регулируются и не меняются несколько лет. Себестоимость производства при этом растет.

В свою очередь фармпроизводители говорят, что объемы производства напрямую зависят от объема продаж. Большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты с производителями. Чем дороже лекарства, тем выше бонус.

В Минздраве и Минпромторге сообщили, что регулярно проводят мониторинг рынка ЖНВЛП. Правительство собирается ввести ряд требований к аптечному ассортименту, а также ответственности за их нарушение, чтобы не допустить вымывания из продажи дешевых лекарств.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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