На лекарства в российских аптеках установят фиксированную наценку

Депутаты Госдумы собираются ввести фиксированную аптечную наценку на различные группы лекарственных препаратов. Эта мера позволит избежать навязывания покупателям дорогостоящих препаратов с высокой наценкой. Сейчас аптеки идут на это ради получения наибольшей прибыли. Об этом говорится в уточненных планах парламентариев по регулированию деятельности аптек. Речь идет о новой версии технического задания, разработанного подгруппой межфракционной группы депутатов Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств, спишет газета «Коммерсантъ».

Парламентарии, в частности, предлагают установить фиксированную наценку на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска. По их мнению, нововведение позволит аптекам получать прибыль от количества проданных лекарств независимо от их стоимости. Кроме того, новая мера избавит от ситуации, когда аптеки в приоритетном порядке продают более дорогие лекарства, на которых установлена высокая наценка. Отмечается, что четкие критерии в части наценок будут определены совместно с представителями фармацевтической отрасли.

Кроме того, депутаты планируют запретить специальные маркетинговые соглашения, заключаемые между производителями лекарственных препаратов и аптеками, по которым последние обязуются продавать только один препарат группы МНН. Аналогичные ограничения запланированы и для дистрибуторов, которым могут запретить эксклюзивную поставку какого-либо препарата.

Кроме того, предусматривается ограничить маркетинговые бонусы от производителей лекарств по аналогии с торговыми сетями.

Также парламентарии намерены обязать аптечные пункты предоставлять не менее половины витринной площади отечественным медикаментам, а фармацевтов – информировать покупателей о наличии аналогов с более низкой ценой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.08.19

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