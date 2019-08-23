Аналитики Moody's ухудшили прогноз роста российской экономики

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило прогнозный показатель роста российского ВВП на 2019 года с 1,6% до 1,2%. По мнению аналитиков, темпы роста замедлятся во всех странах G20.

Согласно обновленному отчету агентства Global Macro Outlook, прогноз по развитию экономики России в 2020 году остался на уровне 1,5%. Инфляция составит 4,6% в 2019 году и 4% в 2020 году, передает «Интерфакс».

Кроме того, аналитики снизили прогноз роста ВВП Китая, Германии, Южной Кореи, Японии, Мексики, Бразилии, Саудовской Аравии, ЮАР, Италии и Австралии. Развитие экономик тормозится из-за эскалации торгового конфликта КНР и США.

Также среди негативных факторов – переход крупнейших центробанков к стимулирующей денежно-кредитной политике на фоне худшего, чем средний уровень, роста мирового ВВП, слабого инфляционного давления и беспрецедентно низких ставок. В Moody's считают, что такая ситуация становится нормой и, вероятно, сохранится в ближайшие три-пять лет

По подсчетам экспертов, реальный рост экономики замедлится в странах G20 – в 2019 году до 1,7% с 2,1% в 2018 году, а в 2020 году составит 1,4%. Темпы роста падают и в развивающихся странах – с 5,1% в прошлом году до 4,4% в текущем и поднимутся до 4,7% в следующем.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.08.19

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