Стагнация продолжится: ОЭСР ухудшил прогноз для экономики России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обновила прогноз роста ВВП России в 2019 году.

Согласно выводам экспертов ОЭСР, экономический рост в РФ может составить лишь 0,9% вместо ожидавшегося в мае показателя 1,4%, следует из доклада организации. Прогноз на будущий год ухудшен с 2,1% до 1,6%.

Стоит отметить, что в 2018 году ВВП России вырос на 2,3% против 1,5% в 2017 году.

Как сообщал «Новый День», в начале сентября Центробанк России понизил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 0,8-1,3% с 1-1,5%. Данное решение принято с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся в стране с начала текущего года, уточнил ЦБ. Регулятор также пересмотрел темпы роста ВВП вниз на предстоящие два года из-за ожидаемого замедления роста мировой экономики – до 1,5-2% в 2020 году и 1,5-2,5% в 2021 году. По мнению Центробанка, добиться ускорения экономического роста до 2-3% к 2022 году возможно «по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов».

Между тем Минэкономразвития РФ в своих прогнозах настроено более оптимистично. Министерство ожидает, что рост ВВП России уже в 2021 году достигнет 3,1%. Прогноз по 2019 и 2020 годам у МЭР практически такой же, как у Центробанка, –1,3% и 1,7% соответственно.

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году ОЭСР снизила до 2,9% с ожидавшихся ранее 3,2%. Прогноз на 2020 год был также ухудшен с 3,4% до 3%. Организация напоминает, что по итогам прошлого года рост мирового ВВП составил 3,6%.

В отчете ОЭСР отмечается, что темпы экономического роста «продолжают слабеть как в развитых, так и в развивающихся экономиках». «Инвестиции снижаются на фоне высокой неопределенности, отсутствия роста торговли и обвала промышленного производства», – указывают эксперты. При этом «потребительские расходы пока держатся, но им угрожает замедляющийся рост занятости», – предупреждают аналитики.

Напомним, в августе международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service и Международный валютный фонд (МВФ) снизили прогноз роста экономики России в 2019 году. Эксперты обеих организаций ожидают, что ВВП РФ вырастет лишь на 1,2%, хотя ранее ожидалось повышение на 1,6%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.19

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