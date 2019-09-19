Экономика России в зоне риска: впереди – спад

Сводный опережающий индекс (СОИ), значение которого сигнализирует о состоянии экономики России, девятый месяц остается в отрицательной области, что свидетельствует о кризисной ситуации. Как отмечают в своем докладе эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в перспективе ближайших месяцев спад экономики, хотя и не представляется неизбежным, по-прежнему выглядит вполне вероятным.

Аналитики обращают внимание, что в августе 2019 года СОИ опять оказался в отрицательной области (-1,8%). Главными причинами этого, как и в предыдущие месяцы, было сокращение новых заказов на производство промышленной продукции, а также значительное падение нефтяных цен. Единственным показателем, внесшим в августе заметный положительный вклад в динамику СОИ, был фондовый индекс, однако здесь приходится констатировать наличие «эффекта базы».

Наибольший риск в российской экономике по-прежнему связан со значительным, если судить об этом по предпринимательским опросам, снижением новых заказов на производство продукции, за которым стоит застаревшая слабость внутреннего спроса.» Это заметно увеличивает вероятность негативных сценариев», – подчеркивают эксперты.

«В целом приходится констатировать, что экономика России остается в зоне риска. Говорить о неизбежности спада сейчас преждевременно: в середине 2012 года СОИ опускался еще ниже, но рецессии тогда не было, дело ограничилось стагнацией. Тем не менее, каких-либо сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ не предвещает», – отмечают аналитики.

О негативных тенденциях свидетельствует также Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА). Хотя в июле его значение выросло с 47,8 до 52,4%, но о преодолении стагнации пока говорить преждевременно. «Ситуация немного улучшилась, но не радикально. Проблема стагнации остается в повестке дня. При этом ухудшение конъюнктуры по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (значение индекса меньше 50%) наблюдалось в трех из пяти важнейших секторов экономики и в трех из восьми федеральных округов», – говорится в докладе.

Эксперты Института «Центр развития» обращают внимание, что наиболее проблемным оказался сектор платных услуг, где индекс РЭА составил 37,8%, сигнализируя, что в большинстве российских регионов ситуация в этой сфере (по сравнению с прошлым годом) ухудшается. В то же время значительная неустойчивость наблюдалась в строительстве (43,9%) и оптовой торговле (45,1%). Тем не менее, в розничной торговле показатель индекса достиг 62,2%, а в промышленности – 73,2%

Так или иначе, в разрезе федеральных округов наиболее тревожная ситуация сложилась в Уральском (45,0%), Приволжском (45,7%) и Северо-Кавказском (48,6%) федеральных округах. В большинстве других территорий индекс РЭА немного превысил 50% и только в Дальневосточном федеральном округе он значительно превзошел этот уровень (65,5%).

Все эти факты в совокупности свидетельствуют о том, что говорить о преодолении стагнации на большей части территории России пока преждевременно, отмечают аналитики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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