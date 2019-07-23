Чуда не будет: МВФ ухудшил прогноз для российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз относительно развития российской экономики. Судя по выводам зарубежных экономистов, Россия может рассчитывать в 2019 году на рост ВВП лишь на 1,2%, хотя ранее ожидалось повышение на 1,6%.

В числе причин фонд назвал слабые темпы роста экономики в первом квартале. Вместе с тем в 2020 году МВФ ожидает увеличения российского ВВП на 1,9%, что на 0,2 процентного пункта (п.п.) лучше апрельского прогноза, передает «Интерфакс».

При этом эксперты организации ожидают повышения глобального ВВП в 2019 году на 3,2%, в 2020 году – на 3,5%, что на 0,1 п.п. хуже апрельских прогнозов.

«Опубликованные до настоящего времени в этом году данные о ВВП, в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности», – отмечается в пресс-релизе МВФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.07.19

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