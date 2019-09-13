«Прорыв» в экономике останется «мифом»: нацпроекты не помогут

Экономический прорыв России, который поручил осуществить президент РФ Владимир Путин, не может быть достигнут благодаря нацпроектам, поскольку невозможно добиться роста при помощи устаревших инструментов. Об этом на пленарной сессии Московского финансового форума заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«У нас нет бизнес-модели будущего, модели прорыва, – цитирует Грефа РБК. – Нет консенсуса о том, что надо делать, а значит, не может быть решения – как». При этом основная проблема российской экономики заключается в неэффективном управлении и устаревших инструментах, с которыми невозможно совершить прорыв.

«В эффективной модели в отсутствие ресурсов можно найти решение, в неэффективной с избытком ресурсов – единственное, что производится – большое количество шума», – констатировал Греф, подчеркнув, что «нацпроекты не дадут искомого результата из-за недостаточно качественного структурирования, там нет каких-то гигантских ресурсов – это миф».

При этом глава Сбербанка признал, что «часть вещей в нацпроектах хорошие и правильные», однако выразил уверенность, что «в своей совокупности они не дадут результата». Ресурсы же следует направить на другие цели, считает Греф, напомнив, что в развитых странах «технологии совершенно взорвали все сферы – сферу управления в первую очередь».

Более того, по мнению Грефа, России следует готовиться к новому «сырьевому шоку». «У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире. И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения (в бюджете, около $40 за баррель)», – предупредил глава Сбербанка, слова которого цитирует «Интерфакс».

Греф считает, что Россия пока не готова к таким рискам, но стране стоит подготовиться. «И вопрос диверсификации экономики стоит в этом ряду не менее остро, чем проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие», – считает он.

Вместе с тем глава Сбербанка обратил внимание на раздутый штат чиновников в России – в 2000 году их насчитывалось 1 млн 156 тыс, а сейчас 2,2 млн человек, несмотря на все официальные заявления о намерении сократить число «слуг народа». «Количество чиновников явно избыточно, и нам нужны другого качества чиновники», – отметил он.

В ответ первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что в следующем году пройдет сокращение штата чиновников. Он не разделил скептицизм главы Сбербанка в отношении результата реализации нацпроетков, отметив, что «нацпроекты дадут движение вперед – это поддержка малого и среднего предпринимательства, производительности труда, экспортеров, инфраструктуры, цифры – это просто не может не сработать».

Ранее скептическую точку зрения на ускорение роста экономики благодаря нацпроектам высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Накануне на Московском он усомнился, что заложенных на нацпроекты средств будет достаточно для ускорения роста экономики до 3%. Эту позицию Кудрин разъяснил в своем твиттере: «Прошло полтора года: планы реализации нацпроектов составлены, мероприятия прописаны, деньги распределены, и уже очевидно, что заложенные там меры – это хорошая эволюция, но не прорыв».

На форуме Кудрин рассказал об оценках нескольких исследовательских институтов, которые пришли к выводу, что нацпроекты могут добавить экономике от 0,1 до 0,6% роста. «Это не тот рывок, который дает 3% роста», – цитирует главу Счетной палаты РИА «Новости».

В целом, напомнил Кудрин, нацпроекты за 6 лет будут стоить 25,7 трлн рублей, 13 из них пойдут из федерального бюджета. При этом он поставил под сомнение и прогноз Минэкономразвития о росте ВВП в этом году на 1,3%, пояснив, что, на его взгляд, рост не превысит 1%, а в 2020 году может достичь 1,3%. Потенциал роста ВВП страны ограничен 2%, и из этой колеи, по словам Кудрина, можно вырваться только за счет структурных мер – а они зачастую еще даже не запланированы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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