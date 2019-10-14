Счетная палата не верит в экономический прорыв России: прогнозы кабмина нереальны

Счетная палата поставила под сомнение достижение роста ВВП РФ в 2021-2024 годах до целевых показателей майского указа президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства поставил задачу осуществить экономический прорыв страны. Это следует из заключения СП на проект федерального бюджета на 2020 год и плановые 2021-2022 годы.

По мнению Счетной палаты, в случае прогнозируемого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры возрастают риски того, что темпы роста отечественной экономики будут ниже прогнозируемых Минэкономразвития и останутся, по экспертным оценкам, на уровне 1,5-2%.

В контрольном ведомстве указали, что заложенное МЭР в базовом социально-экономическом прогнозе ускорение темпов роста ВВП с 1,3% в 2019 году до 1,7% в 2020 году, а также прогнозируемый в 2021 году резкий рост экономики до 3,1% с дальнейшей стабилизацией на уровне 3,2-3,3% в 2022-2024 годах «характеризует достижение целевых показателей прошлогоднего майского указа президента РФ, «при этом требует дополнительного обоснования».

Как отметили в СП, основу для ускорения экономического роста «должна создать реализация структурных реформ, а также изменение фазы и структуры кредитного цикла». При этом, как подчеркнули в ведомстве, «оценка Минэкономразвития России по ожидаемому вкладу в ВВП от реализации структурных мер экономической политики на уровне 1,5 процентного пункта может быть завышена».

«Это создает риски недостижения заявленных в прогнозе темпов роста экономики России», – указали в Счетной палате.

В СП в связи с этим заявили, о необходимости «тщательной проработки» вариантов прогноза, «каждый из которых должен отображать свой сценарий развития событий». «Формирование прогноза, ориентированное на демонстрацию достижения целевых показателей во всех вариантах, снижает качество прогнозирования и нивелирует пользу от разработки нескольких сценариев», – полагают в ведомстве.

В СП также указали, что «в вариантах прогноза следует предусмотреть вероятность внешних шоков, таких как резкое падение или рост нефтяных цен, введение санкций, геополитические конфликты, торговые войны, влияющие на рост мировой экономики».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября, заявил, что считает малообъяснимым «прыжок с 1,7% темпов роста до 3,1%». «Мы считаем, не будет такого роста», – заявил он (цитата по ТАСС). Спрогнозированный бурный рост ВВП в МЭР объяснили ожидаемым ростом инвестиций – с 2% в 2019 году до 5% в 2020 году. Однако, указал Кудрин, «год назад мы планировали, что рост (инвестиций. – прим. ред.) будет 7,6%, но первое полугодие этого года дало всего 1,6% прироста инвестиций». Таким образом, «те меры, которые должны улучшить инвестиционный климат, простимулировать частные инвестиции, на наш взгляд, пока недостаточны, чтобы вот этот рывок роста инвестиций совершить», полагает Кудрин.

Ранее руководитель СП поставил под сомнение прогноз Минэкономразвития о росте ВВП в этом году на 1,3%, пояснив, что, по его мнению, рост не превысит 1%, а в 2020 году может достичь 1,3%. Потенциал роста ВВП страны ограничен 2%, и из этой колеи, отметил Кудрин, можно вырваться только за счет структурных мер – а они зачастую еще даже не запланированы.

СП считает завышенными прогнозируемые темпы снижения уровня бедности в России

Стоит отметить, что СП в своем заключении усомнилась в прогнозе снижения бедности в России. По мнению ведомства, заложенные в прогнозе социально-экономического развития темпы снижения уровня бедности в стране являются завышенными.

Согласно прогнозу, с учетом применяемых мер социально-экономической политики доля бедного населения, как ожидается, снизится через четыре года почти вдвое – до 6,6% к 2024 году. Напомним, по данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019 года составила 12,7%, или 18,6 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 0,2%.

В СП отметили, что «в соответствии с прогнозом темпы прироста реальных располагаемых денежных доходов населения ускоряются с 0,1% в 2019 году до 2,3% в 2022 году и до 2,4% в 2024 году за счет снижения давления со стороны долговой нагрузки, а также роста доходных компонент в результате реализации мер социально-экономической политики».

При этом, как подчеркивают в ведомстве, «проценты, уплаченные населением за кредиты, по прогнозу, растут опережающими темпами по сравнению с динамикой в целом обязательных платежей (рост за 2019-2024 годы – в 1,86 раза и в 1,58 раза соответственно), а их доля в доходах увеличивается (3,4% денежных доходов населения в 2018 году и 4,4% в 2024 году)».

Кроме того, заявляют в СП, «перечисленные в прогнозе меры государственной политики, направленные на обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, по мнению Счетной палаты, также не смогут в полной мере обеспечить заявленные темпы».

СП также отмечает, что «в случае более медленных темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения, чем это ожидается в прогнозе, уровень бедности будет снижаться более медленными темпами».

«Представленная в прогнозе совместная динамика реальных располагаемых доходов населения, прожиточного минимума и уровня бедности возможна только при существенных изменениях исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам. При отсутствии каких-либо пояснений в прогнозе Счетная палата полагает прогнозируемые темпы снижения уровня бедности завышенными», – заключили в контрольном ведомстве.

Москва, служба информации РА «Новый День»

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