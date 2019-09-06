«Ниже ожиданий»: Банк России подтвердил – ситуация в экономике негативная

Экономическая активность в России оказалась ниже ожиданий Банка России, признала глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на пресс-конференции. По ее словам, это связано с внешними и внутренними факторами, а ускорение экономического роста возможно только по итогам 2022 года.

Значимым внешним фактором Набиуллина назвала замедление роста мировой экономики, которое оказалось более существенным, чем ожидалось. «Ослабление внешнего спроса уже привело к снижению физического объема экспорта в первом полугодии, и мы прогнозируем его сокращение по итогам текущего года по широкому кругу товаров», – уточнила глава ЦБ.

Набиуллина также обратила внимание, что рост инвестиций в основной капитал в первом полугодии существенно замедлился, это связано в том числе с заметным снижением государственных инвестиций. «По нашим оценкам, даже с учетом активизации расходов на национальные проекты во второй половине года общий прирост валового накопления основного капитала по итогам года составит не более 1%», – подчеркнула она.

Глава ЦБ также отметила, что кредитование по-прежнему оказывает заметное влияние на рост ВВП, однако «кредит не может быть основным драйвером роста спроса». «В условиях стагнации доходов населения рост потребления будет оставаться слабым. В этом году мы ожидаем его в интервале 1-1,5%», – заявила Набиуллина.

По оценке ЦБ, которую озвучила глава регулятора, ускорение роста ВВП до 2-3% ожидается лишь по итогам 2022 года. «Ранее мы на это рассчитывали уже в 2021 году», – напомнила она и уточнила, что в этом году рост возможен лишь на 0,8% – 1,3%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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