В России растет уровень бедности

Росстат зафиксировал рост уровня бедности в России. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек.

Во II квартале 2019 года уровень бедности вырос до 12,7% против 12,5% во II квартале 2018 года. В I квартале 2019 году уровень бедности равнялся 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года. В целом за полугодие показатель поднялся до 13,5% с 13,3%, передает «Интерфакс».

В расчетах уровня бедности Росстат официально вычисляет процент россиян с доходами ниже корзины потребления, определяемого распоряжениями Министерства труда – это и есть прожиточный минимум в официальном определении. Показатель вырос в первую очередь из-за повышения доли продовольствия в корзине потребления, которую определяет ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ».

Величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% и составила 11 185 рублей. При этом инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%, пояснили в федеральной службе.

В Росстате также подчеркнули, что «более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов».

Ранее Министерство экономического развития РФ ухудшило свой макроэкономический прогноз на ближайшие годы, фактически признав наличие серьезных проблем и сдвинув запланированный «прорыв» на более поздний срок. Теперь в правительстве не ждут повышения реальных располагаемые доходов россиян – в 2019 году они увеличатся лишь на 0,1%, хотя ожидался 1-процентный рост, а предполагаемый уровень бедности поднимется до 12,5%, вместо 12%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.19

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