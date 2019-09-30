Россияне рассказали, где пролегает граница бедности

По мнению жителей России, семья в нашей стране живет бедно, если средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Левада-центра», проведенного в конце июня – начале июля текущего года. Таким образом, субъективный порог бедности в РФ на 11,6% выше установленной властями границы бедности – прожиточного минимума. Данный показатель во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. рублей.

Согласно результатам опроса, 40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности (в прошлом году – 45%) и, соответственно, 60% опрошенных – выше порога бедности, сообщает РБК. Социологи объясняют увеличение доли граждан, заявивших в прошлом году о доходе ниже порога бедности, снижением социального оптимизма после объявления властями о повышении пенсионного возраста.

Российской семье для поддержания нормального уровня жизни необходимо около 38,1 тысячи рублей на человека, отметили участники исследования. При этом, согласно данным опроса, за минувший месяц объем среднедушевого дохода российских семей составил 16,8 тысячи рублей. Приемлемый доход в представлении респондентов получают лишь 7% опрошенных россиян.

Опрос проведен 27 июня – 4 июля 2019 года среди 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. «Левада-центр» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Напомним, реальные доходы россиян снижались в 2014-2017 годах, а в 2018 году, по данным Росстата, показали мизерный рост – на 0,1%. В первом полугодии 2019 года доходы сократились еще на 1,3%. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз роста реальных доходов в текущем году с 1% до 0,1%.

В конце августа Росстат сообщил, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019 года составила 12,7%, или 18,6 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 0,2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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