«Ловушка нищеты»: четверть детей в России живут за чертой бедности

По данным Росстата, 26% несовершеннолетних граждан России живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Уровень числа детей, находящихся за чертой бедности, вдвое превышает показатель нуждаемости в целом по стране. По словам экспертов, детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты».

Данные о доле детей, живущих за чертой бедности, предоставлены за 2017 год, говорится в исследовании Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности». Показатель по итогам 2018 года станет известен только летом 2020 года, передает РБК. Уровень детской бедности превышает в целом показатель по всему населению – 13,2% (19,4 млн человек) в 2017 году, 12,9% (18,9 млн человек) в 2018 году.

Особенно остро проблема бедности среди детей стоит в сельской местности и в многодетных семьях. Так в малоимущих семьях, проживающих на селе, растут 45% детей. Более половины (52,2%) воспитывающихся в многодетных семьях детей живут за чертой бедности.

Многодетность – это фактор бедности, сообщили в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», – отметила директор института Татьяна Малеева.

По оценкам Минтруда, подавляющее большинство малоимущих семей – это семьи с детьми. Глава ведомства Максим Топилин ранее заявлял, что власти должны концентрироваться на поддержке семей с детьми в рамках борьбы с бедностью. Однако закрытый опрос ФСО по заказу правительства показал, что более 40% россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства.

Малоимущие дети попадают в «ловушку нищеты», говорят эксперты. Они не имеют доступа к достойному образованию, медицине и соцуслугам. Вырастая, такие дети становятся аутсайдерами на рынке труда, они обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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