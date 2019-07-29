Грань нищеты: в России за порогом бедности оказались 20,9 млн человек

В России вырос уровень бедности населения – в первом квартале этого года доходы ниже прожиточного минимума получили 14,3% россиян – это 20,9 млн человек. Годом ранее эта цифра составляла 20,4 млн человек, или 13,9% жителей страны. Такие данные опубликованы сегодня на сайте Росстата.

Для расчетов была использована установленная приказом Минтруда РФ величина прожиточного минимума в 10 753 рублей и новая методология оценки доходов населения, которая была выпущена в марте этого года.

В Росстате прирост уровня бедности за минувший год объяснили опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. В первом квартале 2018 года прожиточный минимум составлял 10 038 рублей, в этом году он вырос до 10 753 рубля, или на 7,2%. Индекс потребительских цен при этом увеличился только на 5,2%. В случае, если бы эти показатели росли соразмерно, уровень бедности остался бы прежним.

При этом в Росстате подчеркнули, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, как правило, растет именно в начале года, поскольку первый квартал является самым низкодоходным. Нарример, в 2015 году он составлял 15,9%, а к концу года снизился до 10%.

Уточненные данные служба государственной статистики намерена представить до конца августа.

Ранее Росстат оценил реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию). Согласно выводам ведомства, во втором квартале они снизились на 0,2%, а за полугодие – на 1,3% в годовом выражении. При этом была ухудшено оценка реальных доходов за первый квартал года: показатель упал не на 2,3%, а на 2,5%.

В то же время, согласно оценке статистического ведомства, реальные денежные доходы в первом полугодии-2019 по сравнению с прошлогодним уровнем снизились на 0,4%, несмотря на 7-процентное повышение официальных зарплат.

Согласно данным исследования, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», три четверти россиян признались, что им не хватает денег до получения следующей зарплаты. Только 5% работающих граждан могут откладывать сбережения. 38,4% россиян часто нуждаются дополнительных в 10 тысячах рублей, чтобы благополучно перекрыть разрыв в семейном бюджете. 6,8% граждан требуется 6-8 тысяч рублей до следующего прихода денег, 8,4% хватит и 5 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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