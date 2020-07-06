Бедные семьи могут освободить от платы за детский сад и ясли

Кабмину России предложили освободить малоимущие семьи от платы за ясли и детский сад. С таким предложением выступила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Ее обращение также направлено в Госдуму.

По мнению автора идеи, реализация этой меры может обеспечить существенную поддержку для нуждающихся семей.

Волынец предложила освободить от платы за детские дошкольные учреждения семьи, в которых доход на члена семьи «составляет до двух прожиточных минимумом», сообщает RT.

Автор инициативы полагает, что данная норма должна быть установлена на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что четверть детей в России живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Уровень числа несовершеннолетних, находящихся за чертой бедности, в два раза превышает показатель нуждаемости в целом по стране. Особенно остро проблема бедности среди детей стоит в сельской местности и в многодетных семьях. Как отмечают эксперты, детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты». Малоимущие дети не имеют доступа к достойному образованию, медицине, соцуслугам и, вырастая, становятся аутсайдерами на рынке труда.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.07.20

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