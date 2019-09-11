В правительстве придумали, как победить бедность в России

Глава Минтруда РФ Максим Топилин назвал способ победить бедность в стране. По его мнению, сократить число бедных можно через реализацию всех нацпроектов, экономический рост и повышение зарплат. «Заливанием деньгами» данную проблему не решить, отметил министр. Об этом он заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Мы не должны ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи», – подчеркнул глава Минтруда. «Ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост заработных плат», – добавил он. Топилин уверен, что «это должно внести самый серьезный, самый существенный вклад в снижение бедности».

Министр также рассказал, что в стране ведется работа по выявлению бедных семей для оказания им адресной помощи. «Где-то это будет обучение, где-то – предоставление материальной поддержки для открытия собственного дела, где-то – помощь семье в связи с какими-то трудными жизненными ситуациями», – сказал министр.

Глава Минтруда также отметил, что в 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет почти на 7%, пенсии – на 6,6% при прогнозной инфляции в 3,8%.

Проблемы бедности в этой же программе коснулся и глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер заявил, что поддержка малоимущих должна быть исключительно адресной. «Если просто вот так раздать, то мы, вероятно, поможем, во-первых, тем, кому особо и помогать не нужно, а с другой стороны, те, кто реально нуждаются в помощи, получат очень немного», – пояснил он. По словам Медведева, такие программы должны быть направлены на поддержку пенсионеров, многодетных семей и инвалидов, которые не в состоянии работать из-за проблем со здоровьем. Именно эти категории глава правительства отнес к наиболее бедным слоям населения в России.

Напомним, что одной из национальных целей развития страны, перечисленных в новом майском указе президента РФ, стало снижение уровня бедности к 2024 году в два раза. Кабмину предстоит сократить уровень бедности до 6,6%.

В конце августа Росстат сообщил, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019 года составила 12,7%, или 18,6 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 0,2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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