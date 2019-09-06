ЦБ ухудшил прогноз по росту ВВП России: падающий спрос и низкие инвестиции тормозят экономику

Банк России ухудшил прогноз темпа роста российской экономики в 2019 году до 0,8-1,3% с 1-1,5%, сообщает регулятор. Данное решение принято с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся в стране сначала текущего года, пояснили в ЦБ.

Регулятор также пересмотрел темпы роста ВВП вниз на предстоящие два года из-за ожидаемого замедления роста мировой экономики – до 1,5-2% в 2020 году и 1,5-2,5% в 2021 году. По мнению Центробанка, добиться ускорения экономического роста до 2-3% к 2022 году возможно «по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов».

В ЦБ отметили, что темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий регулятора. «Это связано со снижением внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также со слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов», – пояснили в Банке России.

По оценке регулятора, на динамику экономической активности в первом полугодии сдерживающее влияние оказала бюджетная политика. «Это отчасти связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией запланированных правительством национальных проектов. Увеличение государственных расходов, включая расходы инвестиционного характера, во второй половине 2019 года окажет поддержку экономическому росту», – убеждены в ЦБ.

Кроме того, из-за стагнирующих реальных располагаемых доходы россиян продолжается снижение годового темпа роста оборота розничной торговли.

Между тем Минэкономразвития РФ в своих прогнозах настроено оптимистичней. Министерство ожидает, что рост ВВП России уже в 2021 году достигнет 3,1%. Прогноз по 2019 и 2020 годам у МЭР практически такой же, как у Центробанка, –1,3% и 1,7% соответственно.

Инфляция будет ниже, чем ожидалось ранее

Кроме того, Банк России с учетом фактической динамики инфляции понизил прогноз по инфляции по итогам 2019 года до 4-4,5% с 4,2-4,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%, прогнозирует регулятор.

В ЦБ указали, что в России продолжается замедление инфляции. В частности, годовой темп прироста потребительских цен в августе текущего года снизился до 4,3% после 4,6% в предыдущем месяце. Годовая базовая инфляция по итогам августа также снизилась до 4,3%, а большинство показателей инфляции, которые отражают наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам регулятора, находятся вблизи 4%.

«Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса. Вклад в замедление роста потребительских цен внесло… и смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового урожая», – объяснили в Центробанке.

В то же время инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне, несмотря на то, что в августе они несколько снизились, добавили в Банке России.

В свою очередь Минэкономразвития России ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне 3,6-3,8%. Это следует из доклада МЭР «Картина инфляции. Сентябрь 2019 года». Кроме того, министерство прогнозирует нулевой прирост потребительских цен в помесячном выражении. «Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита», – отмечается в документе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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