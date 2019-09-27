Депрессивное состояние и туманные перспективы: экономический рост России под большим вопросом

Ближайшие перспективы экономического роста в России в условиях слабого внутреннего спроса и нестабильной ситуации в мировой экономике становятся все более туманными. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в очередном докладе «Комментарии о государстве и бизнесе», который подготовили эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Аналитики обратили внимание, что в стране в целом сохраняются прежние негативные тенденции: стагнация потребительских расходов и строительства на фоне неочевидного роста промышленного производства, достоверность которого остается под вопросом.

«Альтернативная оценка индекса промышленного производства, осуществляемая НИУ ВШЭ на основе данных Росстата о производстве основных видов промышленной продукции и характеризующаяся меньшей волатильностью, в августе выросла, но в целом с начала года демонстрировала более негативную динамику, чем официальный индекс. Образовавшееся расхождение может говорить как о структурных изменениях в промышленности, так и о проблемах с качеством данных при расчете Росстатом индекса промышленного производства», – отмечают экономисты.

Вместе с тем аналитики отметили «депрессивное состояние потребительского сектора» – одной из главных сфер, которая свидетельствует о слабости внутреннего спроса, замедляющего экономический рост. Негативная тенденция отразилась, в том числе на накопленных показателях: темпы годового роста розничного товарооборота опустились в августе до 0,7% против 1,7% в первом полугодии и 2,6% в 2018 году, а в платных услугах населению и вовсе наблюдалось падение на 1,3%. «Активизировать спрос не смог даже устойчивый рост реальных зарплат в организациях (3,0% год к году в августе): вероятно, благополучные работники все большую долю доходов тратят за рубежом. При этом более широкий индикатор – реальные располагаемые доходы населения – по итогам II квартала так и не начал расти, что при низких уровнях чистой склонности к сбережению ограничивает потенциал быстрого улучшения динамики потребительских расходов», – говорится в докладе.

Так или иначе, как отмечают аналитики, предварительные данные об уровне экономической активности в августе формально хуже, чем в июле. Индекс базовых видов экономической деятельности за месяц снизился на 0,4%, а годовой темп его роста уменьшился до 1,7% против 2,0% в июле.

Впрочем, как считают эксперты, такой результат существенно лучше итога первого полугодия – 0,5% год к году, что может увеличивать шансы выйти на прогнозируемые минэкономразвития РФ 1,3% экономического роста. По оценке авторов доклада, в последующие месяцы годовые темпы роста индекса базовых отраслей могут повышаться за счет эффекта низкой базы IV квартала прошлого года, а по итогам года рост может составить 1,4%, чему будет способствовать продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики и возможный рост бюджетных расходов на нацпроекты.

В этих условиях главным риском в конце текущего года и в 2020 году остается замедление роста мировой экономики. «Пертурбации в мировой экономике ставят под угрозу планы по улучшению экономической динамики в следующем году», – говорится в докладе.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предупреждал, что Россию к концу года может ожидать техническая рецессия. Это произойдет, если цены на нефть будут и дальше снижаться, продолжится сокращение инвестиций и усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса.

Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ со своей стороны отмечали, что России в течение ближайших полутора лет угрожает новый финансово-экономический кризис, который будет выражаться в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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