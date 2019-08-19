Год-полтора: Россия на пороге нового экономического кризиса

России в течение ближайших полутора лет угрожает новый финансово-экономический кризис, который будет выражаться в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях. Такие выводы содержатся в докладе экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

«Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем – достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран – это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта», – отмечается в обзоре «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года», который цитирует «Прайм».

Эксперты обращают внимание, что «запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другие, а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию», – подчеркивается в докладе.

Эксперты обращают внимание, что в 2020-2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса – именно этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия. «При этом 10-12 лет – самый благоприятный срок для надувания различных финансовых «пузырей», – отмечают авторы обзора.

По их оценке, «если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже – в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике. «Мы все прекрасно помним, с каким «мировым размахом» Россия отметила предыдущий кризис», – говорится в документе. Эксперты напомнили, что падение российского ВВП в 2009 году составило 7,8% – худший результат среди стран «большой двадцатки».

«Вместе с тем, если давление перечисленных и других негативных факторов достигнет точки бифуркации и мировая экономика войдет в рецессию или даже кризис, что абсолютно не исключено, то данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше чем через год-полтора. Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической», – уверены эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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