Ждем рецессию: бизнес-омбудсмен Борис Титов о ситуации в экономике

Россию к концу года может ожидать техническая рецессия. Это произойдет, если цены на нефть будут и дальше снижаться, продолжится сокращение инвестиций и усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса. О вероятности такого развития событий предупредил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Конечно, если нефть будет высокая, то это будет, как всегда, сглаживать наши внутренние структурные проблемы экономики, – цитирует Титова «Интерфакс». – Если она снизится, и мы покажем отрицательные темпы роста в третьем и четвертом квартале – это будет техническая рецессия в 2019 году». На данный момент все зависит от цен на нефть, подчеркнул бизнес-омбудсмен в кулуарах Восточного экономического форума.

Он также напомнил, что резкое падение инвестиций наблюдалось в 2014 году, сейчас они продолжают снижаться. Учитывая, что инвестиционный цикл составляет четыре года, ситуация в 2019 году является следствием кризиса 2014 года.

Сейчас нефть торгуется на уровне около 60 долларов за баррель.

Технической рецессией называют ситуацию, при которой ВВП демонстрирует снижение два квартала подряд. В таких условиях сокращается потребление, оптовые и розничные продажи, а также спрос на рабочую силу. Ранее в августе Минэкономразвития РФ заявило, что по итогам второго квартала этого года экономика избежала вхождения в техническую рецессию – снизившийся в первом квартале на 0,2% ВВП вырос на 0,4%. При этом в МЭР ожидают роста ВВП во втором полугодии на 1,6 – 1,8% в годовом выражении. Это даст прогнозные 1,3% темпа годового роста.

Напомним, ранее авторитетный финансовый аналитик, вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский в комментарии РИА «Новый День» отмечал, что цены на нефть вряд ли будут демонстрировать рост. «В среднесрочной перспективе они будут двигаться в район 50 долларов за баррель, – говорил Вязовский. – Но у нас бюджет на 2020 год рассчитан из соотношения 42 доллара за бочку, поэтому даже падение нефти на 10 долларов от нынешних цен – было 60 долларов, будет 50, как мы прогнозируем – для российского бюджета не критично».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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