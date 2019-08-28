Триллионы рублей: назван объем «секретных» расходов России

В 2017 году расходы России на покупку вооружений и интеллектуальной собственности составили 4,85 трлн рублей, достигнув 5,3% ВВП. Это следует из данных Росстата о национальных счетах РФ в 2014-2018 годах, которые приводит РБК. Доля «секретных» расходов в 2017 году выросла на 5,8% по сравнению с 2016-м, когда показатель составил 4,59 трлн рублей.

Росстат еще не обнародовал данные за 2018 год, но доля таких расходов может еще снизиться, поскольку в статистическом ведомстве заявляли о сокращении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

Стоит отметить, что Росстат не публикует сведения о тратах на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности из-за секретности, но данные расходы можно определить по остаточному принципу.

В закупки вооружения длительного пользования входит приобретение самолетов, танков, кораблей, подлодок и т.д. К покупке продуктов интеллектуальной собственности относятся расходы на научные исследования и разработки, разведку полезных ископаемых, создание компьютерного программного обеспечения и баз данных.

Ранее сообщалось, что Россия впервые с 2006 года выпала из топ-5 стран с самыми большими военными расходами. Согласно данным рейтинга Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году они составили $61,4 млрд, сократившись на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, Россия оказалась на шестом месте в рейтинге стран по тратам на оборонные нужды.

Лидерство сохранили США, далее следуют Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На эти страны приходится 60% мировых расходов на оборону.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.19

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