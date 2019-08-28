Импортные organic-продукты попадут под запрет в российских магазинах

В России с 1 января 2020 года могут запретить продажу всех импортных продуктов, имеющих маркировку «органический» (organic). Это связано со вступлением в силу закона «Об органической продукции», согласно которому, все продукты с подобной маркировкой должны иметь российские сертификаты, пишет «Коммерсантъ».

Однако пройти сертификацию будет невозможно из-за отсутствия в России соответствующих механизмов, считает исполнительный директор «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексея Поповичева. Свои опасения он изложил в письме на имя главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, пишет издание. Как отмечается в обращении Поповичева, выполнение некоторых требований закона ставит под угрозу наличие органической продукции на полках магазинов и грозит поставщикам и сетям «миллиардными убытками».

На сегодняшний день на прилавках российских магазинов представлен широкий ассортимент импортных продуктов, имеющих международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, отметили в «Русбренде». На упаковке нанесен знак соответствующих систем сертификации, включая надпись «органический».

При этом сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна, считают в «Русбренде», так как в стране работает только один аккредитованный орган сертификации, возможности которого ограничены. Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения маркировки «органический» и ведения реестра производителей данного вида товаров, до сих пор не приняты, что не позволяет начать выпуск продукции с 1 января 2020-го, говорится в обращении к Минсельхозу.

Маркетинговая компания Euromonitor International оценивает оборот российского рынка органической продукции в 900 млрд рублей. По данным исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, на импорт в РФ приходится около 80% всей категории данного вида товаров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.08.19

Покрытие в сквере Первых Строителей МЖК разрушилось через несколько часов после торжественного открытия (ФОТО). / Траты родителей на сборы в школу выросли в два раза. / Реновация взвинтила цены на московское жилье. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»