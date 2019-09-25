Десятки тысяч россиян могут остаться без работы в сентябре

До конца сентября работы могут лишиться более 51 тыс. россиян, следует из данных Росстата. Наибольшие шансы потерять место у сотрудников, занятых в обрабатывающей промышленности, в сфере образования и госслужащих. Речь идет о тех, кого могут уволить из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании.

Всего остаться без работы рискуют 51,6 тыс. сотрудников, приводит информацию статуправления газета «Известия». Самые масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами – 12,6 тыс. человек. Далее следует госуправление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение – 7,7 тыс. человек. На третьем месте – сфера образования, в которой работодатели сообщили о планах расстаться с 5,2 тыс. сотрудников.

В то же время, как уточнили в Росстате, увольнение более 50 тысяч человек – не является массовым, поскольку это менее 0,1% рабочей силы в стране – 75,6 млн человек.

Между тем, по мнению профессора кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, реальные сокращения будут гораздо масштабнее статистических, поскольку многие организация расторгают отношения с сотрудниками по соглашению сторон или заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию.

Информацию о планируемых сокращениях отслеживает Минтруд РФ. В ведомстве не предоставили свои данные, отметив, что сведения, собранные, возможно, по разным методикам, сравнивать некорректно.

Ранее на этой неделе первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко анонсировала реформу в сфере госуправления, предусматривающую масштабное сокращение количества госслужащих. По ее словам, реформа стартует в 20120 году и пройдет в два этапа. Первоначально число служащих в территориальных органах власти сократят на 5%, а спустя год – еще на 10%. Замминистра пояснила, что реформу затеяли в том числе и для того, чтобы повысить зарплаты оставшихся чиновников до «конкурентного уровня».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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