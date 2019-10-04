Россияне ежегодно выкидывают миллионы тонн еды на триллион рублей

Эксперты оценили, сколько жители России выбрасывают невостребованных продуктов. Оказавшейся на свалке еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года. Чаще всего в помойку выкидывают хлеб.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» ежегодно россияне избавляются от 17 млн тонн еды стоимостью более 1,6 трлн рублей, передает РБК. Этого хватило, чтобы прокормить всех жителей страны, живущих за чертой бедности, однако 94% невостребованных продуктов попадает на полигоны ТБО и свалки.

Больше всего еды выбрасывают сами россияне, за ними следуют торговые сети. Чаще всего в мусорное ведро попадают хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и мука – 62%, затем идут картофель – 15% и молочные продукты – 5%.

По словам экспертов, исправить ситуацию мог бы фудшеринг. Он представляет из себя сервис, где граждане делятся невостребованными продуктами. В развитых странах действуют организации, которые не только помогают распределять товары с истекающим сроком годности, но и даже зарабатывают на этом.

Однако в России рынок фудшеринга пока находится в зачаточном состоянии. Так в прошлом году благодаря фудшерингу было спасено лишь 7 тысяч тонн еды.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.19

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