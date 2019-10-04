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Пятница, 4 октября 2019, 09:27 мск

Новости Экономика

Россияне ежегодно выкидывают миллионы тонн еды на триллион рублей

Эксперты оценили, сколько жители России выбрасывают невостребованных продуктов. Оказавшейся на свалке еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года. Чаще всего в помойку выкидывают хлеб.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» ежегодно россияне избавляются от 17 млн тонн еды стоимостью более 1,6 трлн рублей, передает РБК. Этого хватило, чтобы прокормить всех жителей страны, живущих за чертой бедности, однако 94% невостребованных продуктов попадает на полигоны ТБО и свалки.

Больше всего еды выбрасывают сами россияне, за ними следуют торговые сети. Чаще всего в мусорное ведро попадают хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и мука – 62%, затем идут картофель – 15% и молочные продукты – 5%.

По словам экспертов, исправить ситуацию мог бы фудшеринг. Он представляет из себя сервис, где граждане делятся невостребованными продуктами. В развитых странах действуют организации, которые не только помогают распределять товары с истекающим сроком годности, но и даже зарабатывают на этом.

Однако в России рынок фудшеринга пока находится в зачаточном состоянии. Так в прошлом году благодаря фудшерингу было спасено лишь 7 тысяч тонн еды.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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