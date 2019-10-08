Торговые сети хотят налоговых льгот за раздачу бесплатных продуктов

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупные торговые сети, просит власти рассмотреть налоговые послабления в том случае, если магазины будут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. Чтобы говорить о подобной благотворительности в России, ее нужно для начала легализовать.

АКОРТ предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели, пишут «Известия». По оценкам сетей, сейчас на свалку отправляются около 700 тысяч тонн еды, которую можно было бы раздать. Из них 25% приходится на торты, молочную гастрономию, мясные деликатесы, колбасу и бакалею. Еще 30% – на мясо, рыбу и птицу, 45% – на фрукты и овощи.

Российское законодательство не предусматривает передачу продуктов в социальные учреждения или нуждающимся. Таким образом, даже если магазины начнут раздавать продовольствие, им все равно придется заплатить налог на прибыль 20% и НДС. Суммарные дополнительные расходы сетей могут составить до 40% от стоимости продукции.

По словам экспертов, в настоящее время ритейлерам выгоднее утилизировать часть нераспроданных продуктов, чем передавать ее на благотворительность.

Кроме того, бесплатная раздача еды в России противоречит техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Как уточнили в Роспотребнадзоре, в российском законодательстве нет понятия продуктов с истекающим сроком годности.

В АКОРТ подчеркнули, что, прежде всего, нужно в целом решить вопрос с легализацией передачи продуктов на благотворительность. Юридические тонкости уже начали обсуждать в Совете по правам человека.

В то же время льготы за бесплатную раздачу продуктов могут быть использованы как лазейка для неуплаты налога. Менеджеры получат возможность списывать продукты на благотворительность, не уплачивая НДС, а товары все же продавать.

Ранее аналитики подсчитали, что ежегодно россияне избавляются от 17 млн тонн еды стоимостью более 1,6 трлн рублей. Этого хватило, чтобы прокормить всех жителей страны, живущих за чертой бедности, однако 94% невостребованных продуктов попадает на полигоны ТБО и свалки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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