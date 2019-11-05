Маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке из-за медлительности ПФР

Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве первого взноса по ипотеке с льготной ставкой. Дело в том, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока ПФР переведет деньги, а кредитные организации не готовы покрывать субсидию из собственных средств.

На отказ в приеме маткапитала в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми пожаловались сами граждане. Льготный жилищный кредит под 5-6% годовых с внесением субсидии не получится взять в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке, пишут «Известия».

В нескольких кредитных организациях не стали отрицать, что маткапитал не подходит для первого взноса на ипотеку с господдержкой. Там отказ аргументировали тем, что на перечисление субсидии ПФР тратит около трех месяцев, строительные компании не согласны ожидать поступления средств, а свои деньги в размере маткапитала банки направлять застройщику не собираются.

В Центробанке отметили, что не видят нарушений в такой практике. Условие о внесении первоначального взноса в размере 20% и более от стоимости приобретаемого жилья достигается «при фактическом направлении средств материнского капитала, а не при наличии права на него претендовать», пояснили в пресс-службе регулятора.

Тем временем, региональные банки принимают материнский капитал в качестве первоначального взноса по льготной программе. Но территория их обслуживания ограничена, поэтому не все семьи, имеющие право на льготу, реально могут ею воспользоваться. Кроме того, не все застройщики сотрудничают с небольшими банками.

Впрочем, не только медлительность ПФР стала причиной отказа в приеме маткапитала как первого взноса. Именно личные накопления, а не госсубсидии, показывают готовность клиента к соблюдению платёжной дисциплины. «Чем меньше первоначальный взнос, тем выше вероятность дефолта, а самые дисциплинированные заемщики обычно располагают 40-50% от суммы кредита», – сообщил представитель одного из российских банков.

Льготную ссуду на покупку жилья могут получить семьи, в которых в период с 2018 по 2022 год родился второй и последующий ребенок. Кредиты со ставкой до 6% годовых выдают 46 банков, утвержденных Минфином. Первоначальный взнос по такой ипотеке должен быть не менее 20%, сумма займа – до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – до 12 млн рублей. По данным Минфина, с февраля по декабрь 2018 года в России было выдано всего 4,5 тысячи ипотечных ссуд с господдержкой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

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