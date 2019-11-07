Российский бизнес оставил за границей 24 млрд рублей

По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев текущего года предприниматели не вернули в России по внешнеторговым контрактам 24 млрд рублей. Это на 2 млрд больше, чем годом ранее, что говорт о росте неисполнения требований по репатриации денег. Эксперты считают, что жесткое валютное регулирование отбивает у бизнесменов желание заниматься экспортом.

С начала года за уклонение от репатриации валютной выручки возбуждено 151 уголовное дело, пишут «Известия». Большая часть нарушителей работают в сфере экспорта леса. Чаще всего при вывозе за рубеж древесины выручка остается за пределами страны, в Китае или Финляндии.

Существенная доля невозвращенных денег приходится на фирмы-однодневки. Такие компании, получив выручку, ликвидируются и их невозможно найти. В результате штрафы взыскать не с кого и приходится их списывать.

Согласно российским законам экспортеры и импортеры обязаны возвращать на счета в банках в РФ выручку как в иностранной валюте, так и в рублях. Штраф за нерепатриацию составляет 75-100% от суммы сделки. За невозврат выручки в крупном и особо крупном размерах грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное наказание хотят отменить, как и ослабить валютное регулирование, однако первые меры начнут действовать только с 2020 года.

По словам экспертов, невозврат в Россию экспортерами валютной выручки – это не преступление. Бизнес давно ждет либерализации валютного законодательства, но пока обещания правительства не выполняются. При этом архаичность запретов в этой сфере отбивает у предпринимателей желание экспортировать что-либо: никто не хочет рисковать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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