Производители молока просят власти решить проблемы с навозом

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) попросил правительство ослабить регулирование отрасли в части использования навоза в качестве удобрения. Сейчас для того, чтобы помет коров применить в сельском хозяйстве, предприятия вынуждены получать лицензию.

В Союзмолоко входят такие крупные компании как Эконива», «Карат», Danone, PepsiCo, «Русмолко» и другие. Организация сформулировала свои предложения по регуляторной гильотине, речь идет об отмене или корректировке постановлений правительства, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, пишут «Ведомости». В начале года премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился сократить количество необоснованно завышенных требований к бизнесу. Акты должны быть пересмотрены до 1 февраля 2020 года, а новые – приняты до 2021 года.

Молочники указывают на то, что применение навоза ограничено множеством требований. Этот продукт относится к отходам, а значит, приходится получать лицензию на обращение с ним, оформлять паспорта отходов и прочее. По словам игроков отрасли, все, кто держит коров, используют навоз на землях, где выращивают кормовые культуры. Иногда животноводы продают излишки, но в основном используют навоз сами.

«Ситуация парадоксальная. Для чего на навоз, полученный на предприятии и используемый как удобрение на этом же предприятии, нужна лицензия?» – отмечает заместитель гендиректора УК «Дамате» Андрей Григоращенко. При этом в Минприроды ранее говорили, что бизнес может использовать навоз для удобрения при соблюдении природоохранных, санитарно-гигиенических и других требований без лицензии. Однако контрольно-надзорные органы все равно штрафуют за отсутствие необходимых документов.

В департаменте законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты признали, что сильно зарегулирована не только молочная отрасль, но и сельское хозяйство и пищевая промышленность в целом. Некоторые вопросы контролируют сразу два ведомства – Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Минсельхоз уже подготовил свои предложения – перечень устаревших актов для отмены и планируемых новых актов, сейчас они находятся на межведомственном согласовании.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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