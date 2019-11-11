Боязнь мошенничества и отсутствие интернета: россияне не спешат отказываться от наличных денег

Только 2% жителей России полностью отказались от наличных денег и перешли на оплату картами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром. Среди причин, которые мешают большинству перейти на безналичные платежи, отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах и небольших торговых точках, а также опасение столкнуться с мошенничеством.

Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения, говорится в исследовании лаборатории Левада-центра Levada Lab. В опросе приняли участие 1616 совершеннолетних жителей 137 городов и сельских поселений в 50 регионах страны, передает РБК.

58% респондентов регулярно расплачиваются банковскими карточками. Платежи кредиткой предпочитают лишь 15% опрошенных. На бесконтактные платежи мобильным телефоном (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или др.) перешли 13% россиян. Каждый десятый использует перевод денег продавцу по номеру телефона, а 6% пользуются электронными кошельками (QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney).

В большинстве своем наличный расчет предпочитают люди старшего возраста. В возрастной категории 40-54 лет этот показатель составляет 90%, а для группы старше 55 лет – 91%. Впрочем, молодежь также не спешит переходить на безналичную оплату: наличными пользуются 84% респондентов в возрасте до 25 лет.

По словам экспертов, большинство людей не могут полностью отказаться от наличных из-за двух барьеров – из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствия инфраструктуры для приема карт в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг.

Кроме того, часто ломаются терминалы для приемки безналичных платежей, это может быть связано с нежеланием бизнеса принимать карты из-за высокой стоимости комиссии за эквайринг. Вместе с тем, среди причин редкого обращения к оплате картой на первый план выходят опасения мошенничества: они присутствуют у четырех из десяти человек, не оплачивающих покупки безналом.

Немаловажную роль играет и то, что безналичная форма оплаты еще не вошла в привычку. «Людям труднее контролировать свои расходы, так как теряется ощущение объема потраченных денег», – говорят эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.11.19

Отмена внутреннего роуминга и «пакет Яровой» подстегнут цены на сотовую связь в 2020 году. / Россияне отказываются от свежих овощей в пользу круп. / Росавиация приняла решение по полетам авиакомпании «Ямал» на курорты Греции. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»