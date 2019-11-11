Покупатели и поставщики задолжали «Рособоронэкспорту» 813 млрд рублей

По итогам 2018 года дебиторская задолженность «Рособоронэкспорта» выросла на 23% и составила 812,9 млрд рублей (13 млрд долларов). Часть долгов образовалась из-за экономических ограничений, введенных США. Деньги попросту зависли в банках. Представитель госкорпорации назвал ситуацию абсолютно нормальной.

«Рособоронэкспорт» входит в структуру госкорпорации «Ростех» и выполняет функции единственного государственного посредника при внешнеторговой деятельности по военной продукции. В 2018 году Минфин США внес компанию в санкционный список.

Как сообщается в бухгалтерской отчетности предприятия, выручка «Рособоронэкспорта» составила 21,5 млрд рублей, однако эта цифра не говорит об объеме поставок продукции военного назначения за границу. При этом дебиторская задолженность по итогам 2018 года составила 812,9 млрд рублей, передает РБК.

«Наличие задолженностей – совершенно нормальное явление, поскольку «Рособоронэкспорт» является государственным посредником, имеющим обязательства как перед комитентами, так и перед заказчиками»,– прокомментировали ситуацию в пресс-службе госкорпорации.

По словам аналитиков, часть задолженности могла сформироваться из-за санкций. Вероятно, покупатели перевели оплату за поставленную продукцию, но деньги зависли в банках и теперь их оттуда будет очень сложно вытащить. Кроме того, часть долгов – авансы производителям вооружений. К тому же «Рособоронэкспорт» платит авансы иностранным поставщикам на импорт комплектующих и выдает продукцию иностранным покупателям с последующей выплатой за нее денег.

Ранее глава предприятия Александр Михеев сообщал, что Россия экспортировала вооружений и военной техники в 2019 году на сумму более 8,5 млрд долларов. Портфель заказов насчитывает около 50 млрд долларов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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