Крупнейшие компании России накопили на счетах 3,4 трлн рублей

Десять крупнейших российских компаний накопили на своих счетах 3,4 трлн рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности, опубликованной корпорациями. Если учитывать активы банков, то накопления составят около 7,5 трлн рублей.

Обладателем крупнейших запасов денег среди компаний России стал «Газпром». Рекордсменом по их приросту – «Роснефть», пишет РБК. Среди банков в первую тройку вошли Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.

Таким образом, ТОП-10 компаний России выглядит так:

Сбербанк – 2,3 трлн рублей,

Газпромбанк – 1 трлн рублей,

банк ВТБ – 929,3 млрд рублей,

«Газпром» – 849,4 млрд рублей,

«Роснефть» – 832 млрд рублей,

ЛУКОЙЛ – 429,7 млрд рублей,

Альфа-банк – 297,8 млрд рублей,

«Сургутнефтегаз» – 260,3 млрд рублей,

«Газпром нефть» – 247,6 млрд рублей,

«Почта России» – 203,5 млрд рублей

Аналитики учитывали строку в годовом отчете «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» на 31 декабря 2018 года. Отчетность публиковал Росстат, а также сами компании.

В двадцатку организаций, накопивших больше всего денежных средств и эквивалентов, попали Московский фонд реновации, Объединенная авиастроительная корпорация, Московский метрополитен, РЖД, «Транснефть», «Норильский никель».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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