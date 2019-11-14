Российские работники просят зарплату ниже, чем мигранты

Последнее исследование сервиса по поиску работы Worki на тему зарплатных ожиданий показало, что российские работники просят меньшее вознаграждение за свой труд, чем приехавшие на заработки иностранцы.

Специалисты проанализировали 1,7 млн откликов соискателей на линейные вакансии – кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов, передает ТАСС. Выяснилось, что россияне запрашивают зарплату на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран.

«Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) – мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тысячи рублей, тогда как россияне всего 47 тысяч рублей», – говорится в результатах исследования.

Наименьший разрыв в зарплатных ожиданиях на вакансиях продавца и администратора (2,4%): граждане РФ рассчитывают получать на данных позициях 25 тысяч рублей, мигранты – 25,5 тысячи рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге низкий разрыв между россиянами и иностранцами – 640 рублей (1,6%) и 1150 рублей (3,2%) соответственно. Наибольший разрыв между запросами мигрантов и граждан России фиксируется в Нижнем Новгороде – 5150 рублей (18,3%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 14.11.19

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