В России хотят сократить время продажи спиртного

Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предлагает сократить часы, в которые граждане смогут легально приобретать алкогольные напитки в магазинах. По мнению экспертов, это приведет к уменьшению числа преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, а также поможет в достижении целей национального проекта «Демография».

В настоящее время российские магазины имеют право торговать алкоголем с 8:00 до 23:00 по местному времени. Кроме того, субъекты могут сокращать временной промежуток на свое усмотрение. Однако около четверти регионов предпочитают следовать федеральным нормам, пишут «Известия».

Продажи спиртного регулируются Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). Нарушителей наказывают, так согласно КоАП, юридическому лицу, продавшему спиртное в запрещенное время, грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией товара.

ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00. Обращение фонд направил в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. По мнению специалистов фонда, ужесточение нормы станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9-14%, особенно среди молодежи.

Кроме того, в ОНФ рассчитывают, что россияне станут в целом пить меньше алкоголя. Положительное влияние временных ограничений на торговлю спиртным подтверждено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и различными научными исследованиями. В Минздраве согласны с этими выводами, по данным ведомства, за последние семь лет в России потребление алкоголя снизилось более чем вдвое – с 18 л в 2011 году до 9,3 л в 2018-м.

В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) напомнили, что для ритейлеров сегодня и так действует большое количество ограничений в плане продажи спиртного. Дополнительные запреты приведут к убыткам торговых сетей, полагают в ассоциации. К тому же есть риск, что граждане начнут чаще покупать контрафактную продукцию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.11.19

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