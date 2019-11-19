Аналитики вычислили лучшие для работы российские компании

Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей в России. В список вошли 50 компаний, условия работы в которых аналитики посчитали самыми удовлетворительными. Рейтинг лучших работодателей отдельно для России был представлен впервые, обычно журнал публикует только глобальную версию, в которую входят топ-500 мировых компаний.

Специалисты оценивали по критериям, которые были определены в ходе опроса на портале Superjob.ru. В частности, учитывались зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание компанией новых рабочих мест, развитие инфраструктуры в городах присутствия, узнаваемость бренда, забота об экологии и благотворительность.

На первом месте расположился «Норильский никель» Владимира Потанина. Сотрудники предприятия получают широкий соцпакет и высокие зарплаты из-за «суровых условий труда».

Второе место рейтинга досталось золотодобывающей компании «Полюс» семьи Сулеймана Керимова. Аналитики Forbes отметили высокие зарплаты и один их самых полных соцпакетов.

Замыкает тройку лидеров Газпромбанк. Кредитная организация оказалась лидером по размеру средней заработной платы.

За хорошие бытовые условия для сотрудников и большой компенсационный пакет обеспечили четвертую строчку рейтинга компании «Яндекс». На пятой – горнодобывающая компания Polymetal International.

В топ-10 работодателей также вошли банк ВТБ, алмазодобывающая компания АЛРОСА, Сбербанк, «Газпром» и НОВАТЭК.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.19

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