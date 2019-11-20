Российские власти хотят ограничить ввоз детских молочных смесей

Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения импорта заменителей грудного молока. В настоящее время более 90% смесей в Россию завозятся из-за рубежа. По словам экспертов, любые ограничения только приведут к росту цен и сократят выбор для населения.

Проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования Минсельхозу, поручил Вице-премьер Алексей Гордеев. Решение было принято на совещании о мерах по развитию производства заменителей грудного молока, пишет «Коммерсант».

На сегодняшний день российские младенцы потребляют около 40 тысяч тонн молочных смесей в год. Около 95% заменителей грудного молока в России приходится на импорт из Европы и США. Крупнейшие поставщики – Danone (бренд Nutrilon) и Nestle (NAN). Источник в крупной пищевой компании заявил изданию, что ограничение ввоза продукции, которая настолько зависит от импорта, было бы «катастрофой». По его словам, подобные решения можно принимать только после локализации большей части продукции.

Производство детских смесей в России тормозится из-за отсутствия сырья – качественной молочной основы и специфических ингредиентов, таких как деминерализованная сухая сыворотка. Какие-либо ограничения импорта на данном этапе преждевременны, так как грозят снижением предложения качественных заменителей грудного молока, говорят игроки этого рынка.

Ограничения могут привести к тому, что часть продукции перестанет появляться на полках в магазинах, тем самым выбор российских семей будет ограничен. В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров согласны с этим мнением. Детские смеси – одна из тех чувствительных категорий, где на первом месте должны быть доступность и качество продукта, а не поддержка производителей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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