Половина работающих россиян не увидят годовых премий

Более половины работодателей в России не собираются выплачивать своим сотрудникам премии по итогам года. Таковы результаты опроса, в котором приняли участие 1 тысяча представителей российского бизнеса.

51% компаний заявили, что не будут премировать сотрудников, еще 30% готовы выборочно наградить тех, кто этого действительно заслужил. Каждый пятый работодатель премирует всех сотрудников, передает РБК результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы Rabota.ru.

В целом ожидания подчиненных и планы руководителей совпадают. В другом опросе приняли участие сами сотрудники. 48% респондентов уверены, что премии в конце года они не получат. Рассчитывают на материальное поощрение 30% работников, 22% – затруднились с ответом.

Нежелание руководства премировать всех подряд свидетельствует о том, что российский бизнес оптимизирует расходы и тщательно подходит к оценке работы сотрудников, комментирует результаты опроса заместитель гендиректора Rabota.ru Александр Ветерков. Премии получают наиболее эффективные сотрудники, которые приносят реальную пользу компании.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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