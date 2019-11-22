В России начала продавать в кредит лекарства

В России появилась услуга кредитовании при покупке лекарственных препаратов. Аптеки ожидают, что на фоне падения реальных доходов населения занимать у банков граждане будут на приобретение дорогих медикаментов.

Кредит на покупку лекарств запустили сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк, пишет «Коммерсант». Клиентам предлагают купить препараты на сумму от 3 тысяч до 300 тысяч рублей, на срок от трех месяцев до года, по ставке 23% годовых. Пока pos-кредитование работает в нескольких аптеках сети. Эффективность в банке оценят в начале следующего года.

В «Самсон-фарме» пояснили, что кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами. Имеются в виду лекарства по цене от 500 рублей. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25%. За счет этого проекта сеть рассчитывают на увеличение потока клиентов и рост выручки на 5-10% по итогам 2020 года.

В 2019 году впервые за четыре последних года на рынке медикаментов отмечалось падение продаж. Динамику представители отрасли связывают с падением реальных доходов населения и вынужденной экономией. В условиях фактической стагнации фармацевтического рынка даже прирост в несколько процентов к общей выручке может быть важен.

Стоит отметить, что и ранее аптечные сети предприниматели попытки сделать кредитный продукт для фармацевтического рынка. Кроме того, существуют карты, по которым лекарства можно приобрести в рассрочку. Также при необходимости покупки дорогих препаратов всегда можно воспользоваться стандартной кредитной картой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.19

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