В России создадут единую систему для борьбы с воровством денег с карт

В России предложили создать единую систему мониторинга, которая будет отслеживать и предотвращать сомнительные операции. Этот инструмент позволить бороться с выводом средств со счетов без ведома владельца. Эксперты опасаются, что поначалу система может заблокировать слишком много правомерных переводов.

Идею обсуждают в Центробанке, пишут «Известия». Предполагается, что оператором станет Национальная система платежных карт. Основу новой платформы составит система показателей подозрительных операций. Она позволит автоматически выявлять фрод на стадии, когда платеж идет в узловых точках. Если операция будет заблокирована, ее проверят в ручном режиме. Проект пока находится в самой начальной стадии.

В нескольких банках подтвердили, что новинка пока только обсуждается. По словам экспертов, на создание межбанковской системы фрод-мониторинга уйдет от одного до трех лет, так как это сложная задача, которая требует взаимодействия многих участников рынка и интеграции их разнородной инфраструктуры.

Мало отслеживать мошеннические операции, для их блокировки нужны изменения в законодательстве. Судебное разбирательство может длиться несколько месяцев, тогда как мошенники редко держат переведенные деньги на счете даже несколько дней, указывают эксперты. Централизованная система отслеживания сомнительных операций не спасет все уведенные со счетов средства, но может вернуть деньги хотя бы 20% владельцев.

Впрочем, аналитики отмечают, что банки не заинтересованы передавать комплексную информацию о клиентах третьим лицам, в том числе конкурентам. Кредитные организации анализируют не только операции по картам, но и, к примеру, интернет- и мобильный банк. В этом случае в единой системе антифрода вряд ли есть смысл.

Кроме того, подозрительные операции в разных банках и регионах имеют различные опознавательные знаки. Не исключено, что на начальном этапе единая система может приостановить слишком много правомерных операций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.19

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