ФАС: Стиральные порошки в Европе отличаются от российских

Федеральная антимонопольная служба уличила производителей порошков для стирки в двойных стандартах. Товары на российском рынке отличаются от тех, что продаются в Европе. В Ассоциации производителей бытовой химии обвинили ФАС в поддержании «потребительского мифа» о лучшем качестве зарубежных товаров.

Антимонопольщики совместно с Роспотребнадзором провели проверку порошков и капсул Ariel и Persil. Оказалось, что в товарах, произведенных для России и стран Западной Европы, различаются показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность».

Служба рекомендовала производителям воспроизвести состав оригинального европейского товара, либо нанести на упаковку товара обозначение, что он произведен для российского потребителя. На исполнение требования компаниям дали месяц, по истечении которого ФАС грозит возбудить административное дело и оштрафовать производителей.

В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены считают, что ФАС поддерживает «потребительский миф» о лучшем качестве товаров, произведенных за рубежом, передает РБК. «Во многих странах есть распространенный потребительский миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», – заявил исполнительный директор ассоциации Петр Бобровский.

По его словам, требование антимонопольного ведомства противоречит российскому законодательству. Порошки и прочие товары для стирки производятся с соблюдением стандартов, принятых в России и ЕАЭС. Требования к продукции в каждой стране регулируются национальным законодательством, которое учитывает особенности и требования конкретного потребительского рынка. Компании не вправе руководствоваться нормативными актами других государств.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.19

Встреча Путина и Вучича: Россия пообещала Сербии газ, самолеты и поддержку в ситуации с Косово. / Громкое дело топ-менеджера РКК «Энергия» передано в суд. / Украина задрала до небес тарифы на транзит российского газа. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»