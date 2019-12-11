В России хотят переименовать молоко и сметану с пальмовым маслом

Минсельхоз и Росстандарт обсуждают переименование молокосодержащихе продуктов с растительными жирами. Таким образом, потребитель будет четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где нет. Чтобы инициатива была принята, придется изменить техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В настоящее время молокосодержащая продукция входит в категорию молочных продуктов. Производители вправе заменить растительными маслами до 50% жировой базы. При этом такая продукция ассоциируется у граждан с натуральным молоком, которые далеко не всегда читают этикетку и изучают состав, пишут «Известия».

По словам главы технического комитета при Росстандарте Аркадия Пономарева, производители предлагают исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока. Это позволит иначе регулировать обращение этих товаров, в том числе изменить их названия. Законодательство запрещает именовать продукты с растительными жирами сметаной, йогуртом или молоком, на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» – в зависимости от консистенции.

Названия не должны вводить потребителей в заблуждение, считает Пономарев. «Когда мы говорим «кетчуп», то знаем, что речь идет о томатной пасте или продукции из помидоров, но все равно даем этому товару отдельное наименование. Так же мы поступаем и в случае со сливочным маслом и маргарином – это разные товары. Такой же принцип следует распространить и на другие продукты», – подчеркнул эксперт.

В настоящее время идут консультации с Минсельхозом и правительством. Если ведомства одобрят предложения бизнеса, то российская сторона должна будет выступить с такой инициативой на уровне ЕАЭС, так как действия техрегламентов распространяются на все государства объединения, в которое входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.19

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