В России выявили 3 тысячи недобросовестных исполнителей нацпроектов

Росфинмониторинг выявил три тысячи недобросовестных господрядчиков. Сумма заключенных с ними контрактов превышает 130 млрд рублей. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации.

По материалам Росфинмониторинга было возбуждено 11 уголовных дел. «Совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд рублей. Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков», – заявил Чиханчин.

Глава ведомства также сообщил о сокращении в 14 раз числа фирм-однодневок с 1,5 млн до 120 тысяч. Объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз – с 4,6 трлн до 960 млрд рублей.

Кроме того, уменьшается объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж. По данным Росфинмониторинга, сумма таких транзакций сократилась до 522 млрд рублей за девять месяцев 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.19

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