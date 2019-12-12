Штрафы для российского бизнеса хотят увеличить в десятки раз

Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает повышение суммы штрафов для предпринимателей за нарушения, выявленные надзорными органами. Бизнесмены выступили против нововведений, по их словам, властям нужно сначала отменить множество абсурдных и устаревших требований.

В новой редакции КоАП все нарушения бизнеса, связанные с проверками со стороны Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов, собраны в одну главу «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пишут «Известия». Из проекта кодекса следует, что штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний контролеров мог вырасти в десятки раз.

Кроме того, вырастут взыскания и за другие нарушения. Например, за непредоставление сведений регуляторам – с 5 тысяч до 20 тысяч рублей для юрлиц, за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего – с 4 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч для организаций.

В то же время есть и некоторые послабления. Так за нарушение требований к ведению образовательной деятельности новый КоАП предполагает снижение максимального штрафа с 200 тысяч до 100 тысяч рублей, за воспрепятствование доступу на объект членов международной инспекции – с 40 тысяч до 30 тысяч рублей.

Помимо этого, появятся новые статьи, которые раньше отдельно не выделяли. В частности, предложены отдельные наказания для водителей за неповиновение инспектору Ространснадзора, вводится штраф в размере части выручки компании за невыполнение оператором связи предписания Роскомнадзора, если они касаются безопасности единой сети электросвязи России. Должностных лиц хотят наказывать за неповиновение требованиям инспектора Счетной палаты или воспрепятствование проверке.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) сообщили, что несмотря на то, что летом правительство уже утвердило и опубликовало концепцию нового кодекса, «на сегодняшний день нет итоговой договоренности». Эта работа зависит от принятия нового пакета законов о «регуляторной гильотине».

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) указали на то, что сейчас для бизнеса действуют устаревшие, неадекватные и противоречащие друг другу требования. На этом фоне повышение штрафов будет дополнительным административным давлением.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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