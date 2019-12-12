Каждой шестой российской семье не хватает денег на еду

Росстат представил «Итоги выборочного наблюдения рациона питания населения» за 2018 год. 16% российских семей заявили, что ситуация с питанием у них осложнилась. Чаще об этом говорят неполные, многодетные семьи, а также пенсионеры.

Специалисты Росстата опросили 100 тысяч россиян всех возрастов, проживащих в 45 тысячах домохозяйств. Респонденты отвечали на вопросы о привычном для них образе жизни и состоянии здоровья, наличии заболеваний, связанных с питанием, и следовании принципам здорового образа жизни, характере питания и обычном рационе.

В целом за последние пять лет в России выросло число тех, кто не испытывает недостатка в пище. Трудности с ежедневным рационом питания испытывают лишь 4,6%, в 2013 году таких было 5,8%, сообщается на сайте Росстата.

Чаще всего жалуются на недостаток еды семьи, где есть инвалиды (9,8%), пенсионеры (7,1%), а также многодетные (7,5%).

К тому же выросла доля тех, кто не всегда может позволить себе именно те продукты, которых бы им хотелось, с 41,9% в 2013 году до 43,7% в 2018 году.

При этом чуть больше трети (34,3%) расходов россиян уходит на покупку продуктов питания, говорится в исследовании. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров (40,6%), и многодетные (38,9%).

Подавляющее большинство российских семей (72,4%) заявили, что испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 11,1% признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.12.19

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